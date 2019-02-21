Özel sporculara özel antrenman





TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da, down sendromlulara, mental retardasyon rahatsızlığı bulunanlara ve zihinsel engellilere özel hazırlanan antrenman programlarıyla özel sporcuların öz güvenlerinin artırılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel sporcular için özel hazırladıkları antrenmanlar sayesinde sporcuların sosyal ve spor yaşamında önemli kazançlar elde ettiklerini söyledi.

Antrenmanlarda sosyalleşen özel sporcuların bunun yanında Türkiye Şampiyonalarına da katıldıklarını anlatan Uslu, özel sporcuların sayısını artırmak için çalışma yürüttüklerini kaydetti.





- Süresi ve şeklini sporcular belirliyor





Özel sporcular atletizm antrenörü Lokman Öksüz de zihinsel engelli çocukların sporla eğitimlerini birleştirdiklerinde daha başarılı olduklarının bilindiğini, bu yüzden okullarda taramalar yaparak özel sporcu sayısını artırmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Antrenman süreleri ile şeklini katılım profiline göre düzenledikleri için "özel antrenman" dediklerini ifade eden Öksüz, "Antrenmanlara katılan 20 sporcumuzun kendilerine göre yetenekleri var, bunun yanında farklı engel gruplarında öğrencilerimiz bulunuyor. Bu yüzden o gün nasıl çalışmak istiyorlarsa ona göre antrenman hazırlıyoruz. Bir anlamda süresi ve nasıl bir antrenman olacağına özel sporcularımız karar veriyor. İsterlerse atletizm, isterlerse gülle atma, isterlerse üç adım atlama." dedi.

Ailelere çağrıda bulunan Öksüz, "Çocukların sosyal yaşamına sporun çok büyük katkısı oluyor. İlk defa spora başlayan çocukla, daha sonra bunu sürekli olarak yapan çocuğun sosyalleşmesi çok farklı oluyor. Çocuklar hem rahatlıyor hem de öz güven kazanıyor." ifadelerini kullandı.





- "Aileler çocuklarını eve hapsetmesin"





Antrenmanlarda öne çıkan sporcuları çeşitli şampiyonalara götürdüklerini anlatan Lokman Öksüz, şunları kaydetti:

"Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği şampiyonalara katılıyoruz. Burada başarılı olan çocuklarımızın Avrupa'da düzenlenecek şampiyonalara katılma şansı oluyor. Biz de atletizm branşında çocuklarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Çocukların şampiyonalara katılması sosyalleşmelerine katkı sağlıyor. Çocuklar sosyalleşip öz güvenleri arttıkça daha da başarılı sonuçlar elde etmeye başlıyor. Bu yıl düzenlenecek yarışmalara atletizmde iki sporcumuzla katılmayı düşünüyoruz. Sporcularımız hazırlıklara sıkı bir şekilde devam ediyor. Aileler çocuklarını dışarı çıkarsın, onları eve hapsetmesin. Bu çocuklar ne kadar çok dışarı çıkarsa adapte olmaları o kadar kolay oluyor. Bütün özel çocuklarımızı spora davet ediyoruz."





- "Milli takımda olmayı çok istiyorum"





Down sendromlu Emirhan Akçakoca, spor yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve bırakmak istemediğini belirtti.

Başarılı bir sporcu olmak istediğini anlatan Akçakoca, "Yarışmalarda madalya alıp şampiyonluk yaşamak istiyorum. En iyisi milli takım olduğu için orada olmayı çok istiyorum." dedi.

Enis Emre Kızılırmaklı ise ilk başlarda çekindiğini ancak her geçen kendini geliştirdiğini aktardı.