Özel sporcular, İsveç'e uğurlandı - Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için İsveç'e gitti



İSTANBUL (AA) - Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı, İsveç'te düzenlenecek 2019-İTTF-PTT Avrupa Şampiyonası için yola çıktı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası için İsveç'e uğurladık. Kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. İsveç'e giden kafilenin, kafile başkanı Abdullah Polat, sporcular Ebru Acer ve Sümeyra Türk ile antrenörler Mesut Kuşgöz ve Sedef Kuşgöz'den oluştuğu belirtildi.



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