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Aktüel

Özel öğrencilerden duygu dolu bayram mesajları

Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Ramazan Bayramı nedeniyle duygu dolu mesajlarını iletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:45:51 -
Özel öğrencilerden duygu dolu bayram mesajları

Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu öğrencileri, Ramazan Bayramı nedeniyle duygu dolu mesajlarını iletti.


Ramazan Bayramı nedeniyle Malatya Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu’ndaki farklı engellere sahip öğrenciler, okul yetkililerinin tavsiyesi üzerine evlerinde cep telefonları ile çekilen video görüntüleri ile Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bazı öğrenciler sesli olarak mesajlarını dile getirirken, bazı öğrenciler ise işaret dili ile mesajlarını iletti. Bayram mesajlarını paylaşan öğrenciler, daha sonra aileleriyle bayramlaşıp evde bayramın tadını çıkarmaya çalıştı. Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu Müdürü Mesut Gönç, yapılan çalışmayla ilgili olarak, “Özel öğrencilerimizle bir taraftan sosyal anlamda topluma katkı sağlamak ve umut olmak bir taraftan da öğrencilerimize farklı duygular yaşatmak adına her fırsatı değerlendirme ve öğrencilerimiz adına kazanca çevirme amacındayız. Öğrencilerimizin duygularını bu şekilde paylaşmış olduk” dedi.

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