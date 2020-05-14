(Özel) Kağıthane’de şantiyede işçilere korona virüs bilgilendirmesi

Kağıthane Belediyesi ekipleri, ilçede çalışmaların devam ettiği şantiye alanlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler çalışanlara korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunarak uyulması gerek kuralları hatırlattı. Şantiye çalışanları ise hem çalışmalarını hem de bilgilendirme anını metre ile sosyal mesafe kuralı ölçerek gerçekleştirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yeni tip Korona virüsten korunmak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla şantiye alanlarında uyulması gereken kuralları içeren “Güvenli İnşaat” bilgilendirme broşürü yayınlandı. Salgının en başından beri şantiyelerde kontrollerde bulunan Kağıthane Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ekipleri de yayınlanan son bilgiler çerçevesinde inşaat alanlarına giderek işveren ve çalışanları bilgilendirdi. Kağıthane Belediyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olan Mustafa Kuşçu, Kağıthane zabıtasıyla birlikte inşaat alanlarına giderek buralarda alınan önlemleri yerinde inceledi. Bakanlık tarafından yayınlanan son bilgilendirmeleri inşaat çalışanlarıyla paylaşan Kuşçu, korona virüsten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında konuşarak işçileri bilgilendirdi. Belediye ekiplerince getirilen maske, el sabunu ve dezenfektan gibi hijyen ürünleri inşaat çalışanlarına dağıtıldı.

Öte yandan, belediye ekiplerince bilgilendirme yapılırken bir araya gelen inşaat çalışanlarının, sosyal mesafeyi korumak için aralarındaki mesafeyi işleri gereği sürekli yanlarında taşıdıkları metre ile yaptıkları görüldü. İnşaat işçilerinin son derece hassas sosyal mesafe ölçüm yöntemi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Uzmanından, işverenlere Yeni tip Korona virüs uyarıları

Korona virüsle mücadele edilirken işverenlerin dikkat etmesi ve alması gereken önlemlerden bahseden Kağıthane Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Mustafa Kuşçu, “İşverenlerin, şantiyeler çok tehlikeli sınıfta bulunduğu için çalışanlarına mutlaka koruyucu donanımlarını, maske, eldiven ve baretini vermeden onları işe başlatmaması gerekiyor. Sosyal alanlar olan, yemekhaneler, tuvalet ve banyolarda mutlaka dezenfektan sabun ve su bulundurulması gerekiyor. Ateş ölçümü yapılmadan işe başlanmasın yani sabah ve akşam çalışanlara mutlaka ateş ölçümü yapılsın. Bunu da bir takip çizelgesi hazırlayarak düzenli bir hale getirsinler. Ve alınan tüm bu tedbirler korku ve endişe ortamı oluşmaması için işçilerle mutlaka paylaşılsın” dedi.

“Kronik hastalığı olanlar ayrılmalı”

Bu süreçte şantiye alanlarında dikkat edilmesi gerekenlerin başında çalışanların genel sağlık durumlarının geldiğini belirten Kuşçu, “Kronik hastalığı olanların mutlaka ayrılması gerekiyor. Onlar riskli grupta olduğu için bu süreçte işe gelmemeli. İşverenler, çalışanları aralarında 1 buçuk metre olacak şekilde gruplara ayırarak çalıştırsın. Ortak kullanım alanlarında dezenfektana çok önem göstermeliler. Şantiye alanlarındaki dinlenme aralarını çalışanlarının sayısına göre ayarlasınlar. İş yerleri, şantiye alanları risk değerlendirme planlarını pandemiye göre güncelleyerek değiştirsinler ve mutlaka “Pandemi Acil Durum Planı” oluştursunlar ve bunu da çalışanlarına mutlaka bildirsinler” diye konuştu.

“Çapraz bulaşma”nın önlenmesi için yapılacaklar

İş yerleri ve şantiye alanlarında çalışanların “Çapraz bulaşma”ya sebep vermemeleri için dikkat etmeleri gerekenlerden bahseden Kuşçu, “Çalışma alanlarınsa işçilerin kıyafetlerini değiştirebilecekleri alanlar mutlaka oluşturulmalı, çalışanlar iş kıyafetlerini bu alanlarda giyinip çıkartmalı ve kişisel koruyucu donanımlarını burada bırakmalı. Çalışanlar daha sonra duşlarını alarak normal kıyafetleriyle evlerine gitmeliler. Bunun sebebi ise “Çapraz bulaşma”nın (Çapraz Kontaminasyon) engellenmesini sağlamaktır. Buradan aldığını eve taşıma riski olduğu için iş kıyafetlerinin kesinlikle iş yerinde bırakılması gerekiyor. Çalışanın iş kıyafetleri temiz ve kirli olarak ayrı dolaplarda olmalı. Çalışan bu alanda işe başlarken iş kıyafetlerini giymeli, iş bitiminde eve dönerken de kendi gündelik kıyafetlerini giymeli. Biz bununla ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden önce baret, iş eldiveni vardı, şimdi ise maske ve siperlik de var”

Sultan Abdülaziz tarafından 160 yıl önce Saray Çamaşırhanesi olarak yaptırılan, şimdilerde devam eden restorasyon süreci sonunda çok amaçlı salon olarak kullanılması planlanan alanın şantiye şefi Faruk Şener, “Pandemiden önce baret, iş eldiveni gibi koruyucu ekipmanlarımız vardı. Şimdi ise bunlara ek olarak maske ve siperlik gibi, korona virüse karşı koruyucu önlemleri de ilave ettik. Bununla birlikte, çalışma alanımız belli olduğu, bu sebeple temas riskini azaltmak için personel sayımızı yarıya düştü. Bunun dışında istirahat saatlerimize düzenleme getirdik. Herkesin aynı anda istirahat etmeyeceği şekilde ayarladık” dedi.

“Sabah akşam ateş ölçümü yapıyoruz”

Çalışanların sağlık durumlarını kontrol etmek için sabah akşam ateş ölçümü yaptıklarını dile getiren Şener, “Sabah, mesaiye başlarken ilk ateş ölçümünü yapıyoruz. Gün içerisinde de ölçümlerimiz oluyor. Sabah ve akşam kesinlikle ateş ölçümünü yapıyoruz. Çalışanlarımız, iş kıyafetlerini mesai bitiminde burada değiştirip, normal kıyafetlerle eve gidiyor, bu da aldığımız önlemlerden bir başkası. Konu ile alakalı ilgili bakanlıkların mevzuatlarını takip ediyoruz. Belediye yetkilileri ve uzmanlar tarafından sürekli bilgilendiriliyoruz. Bizler de kendi personelimizi sürekli bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.