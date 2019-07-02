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(Özel) İstanbul’un yaprağı Manisa’dan

Manisa’nın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen üzüm yaprakları Manisalı kadınların en büyük geçim kapısı haline geldi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:27
(Özel) İstanbul’un yaprağı Manisa’dan

Manisa’nın en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen üzüm yaprakları Manisalı kadınların en büyük geçim kapısı haline geldi. Senede 3 ay boyunca toplanan asma yaprakları sayesinde 15-20 bin TL gelir elde edebilen kadınlar hem evlerinin ekonomisine destek oluyor hem de kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.


Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye Üzümlerinin yaprakları kadınların geçim kapısı oldu. Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesindeki kadınlar yılın 3 ayı boyunca sabah 06.00-12.00 arasında bağlarda topladıkları yaprakları tüccarlara getirerek kilosunu 5 TL’den satıyor. Toplanan yapraklar yine kadınların eliyle kasalanarak İstanbul’daki pazarlara gönderiliyor.


Caberfakıllı Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda tüccarlık yapan Mehmet Oğuz "İstanbul’a yaprak hazırlıyoruz. Mahalleli kadınlarımız yaprak topluyor. Biz de onları alıp değerlendiriyoruz. Köy halkına da bu şekilde yardımcı oluyoruz. Kilogramını 5 lira ile 8 lira arasında biz alıyoruz. Daha sonra da İstanbul’a satıyoruz. Bu yaprakları salamura yapılmadan dalından toplandığı gibi İstanbul’da satışa sunuluyor. Sabah 6’da toplanmaya gidiliyor. Saat 12’den sonra ambalajlanır saat 14.00 gibi kamyona sararız sabah da İstanbul’da satışa sunulur" dedi.


Topladığı yapraklarla haftada 2 bin 2 bin 500 TL arasında gelir elde eden kadınlardanAyşe Aktürk "Toplayabilene geliri güzel. Ben güzel topluyorum. 15-20 bin lira yıllık gelirim var. Taze yaprak biraz daha pahalı olduğu için günde 400-500 lira alıyorum. Köylü kadınlarının çoğunun geliri yapraktan. Sonrasında da üzüm geliyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:27
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