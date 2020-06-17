  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) İstanbul’un göbeğinde 5 asırlık bostan

Piyalepaşa Camii’nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:49:09 -
(Özel) İstanbul’un göbeğinde 5 asırlık bostan

Piyalepaşa Camii’nin bitişiğinde olan ve en az 450 yıllık olduğu tahmin edilen bostan geçmişten günümüze ulaşıyor. 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan drone ile havadan görüntülendi.



İstanbul’un göbeğinde yer alan Piyalepaşa Cami’nin hemen bitişiğindeki 6 buçuk dönümlük ve 16. yüzyılda camiye gelir sağlayan bostan, bugün de ekilmeye devam ediliyor. Mimar Sinan’ın 1573’te inşa ettiği Piyalepaşa Camii’nin yanında yer alan bostan, tarihten izler taşıyor. En az 450 yıllık olan bostan drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde şehrin ortasında yer alan bostan dikkat çekti.



“Ekiyoruz, biçiyoruz ve gelen müşterilerimize taze taze satıyoruz”


12 yıldır bostanda çalışan Mevlüt Özen, “443 yıllık tarihi var. Ben 12 senedir işletiyorum. Daha önce rahmetli Seyit amca vardı. Ekiyoruz, biçiyoruz ve gelen müşterilerimize taze taze satıyoruz. Ne ararsanız var burada. Elimdeki de kara lahana gelen müşterilerimize direkt veriyoruz, bekletmiyoruz” dedi.


“6 senedir buraya geliyorum”


Sürekli bu bostandan alışveriş yaptığını söyleyen Sinan Baraz, “6 senedir buraya geliyorum. Yakın olarak bir bu bostan var. Baya eski 400 yıldan fazladır. Topraktan direkt biçip veriyor” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı