"Özel Hayat" Değil, Bavul Dolusu Nakit! CHP’li Vekiller "Bavulcu" Savunmasına Soyundu!

Halkın parası bavullara sığmazken, Karahasanoğlu’nun dikkat çektiği detaylar CHP’li vekillerin ve fondaş medyanın bu "vıcık vıcık" pisliği örtbas etme çabalarını boşa çıkardı.

Operasyonun hemen ardından CHP’li Mahmut Tanal başta olmak üzere birçok ismin devreye girdiğini belirten Karahasanoğlu, savunma mekanizmasındaki trajikomik değişikliğe vurgu yaptı. Geçmişte farklı skandallarda kullanılan "özel hayata müdahale" kalkanının bu kez yerini, balya balya paralara "sahip bulma" telaşına bıraktığını ifade etti.

Karahasanoğlu Sordu: Bu Belgeler Gözaltından Sonra mı Uyduruldu?

Ali Karahasanoğlu, fondaş medya organları; Halk TV, Sözcü, Yeniçağ ve Karar gazetesinin koro halinde sarıldığı "ticari devir" iddiasındaki devasa açıkları şu sorularla gözler önüne serdi:

Belgedeki İsim Karmaşası: Sunulan noter onaysız adi evrakta, paranın sahibi olduğu iddia edilen Zeki Kulaç ile devreden olarak görülen Ergün Tükel isimleri arasındaki çelişki, rüşvet çarkının üzerini örtmeye yetmedi.

Tarih Skandalı: Karahasanoğlu, 7 Nisan sabahı yapılan baskında ele geçirilen paralar için, yine aynı günün tarihini taşıyan ve işlemin "tamamlandığını" belirten belgeler sunulmasının, evrakların gözaltı sonrası apar topar hazırlandığı şüphesini zirveye taşıdığını yazdı.

Vekilin Nişanlısı ve Bavul: Paranın neden asilin evinde değil de, vekilin (Zeki Kulaç) nişanlısı olan Burçin Çevik’in evinde bulunduğu sorusu ise hala cevapsız.

Sülün Osman Taktikleri ve İBB Hatırlatması

Yazısında Ekrem İmamoğlu’nun villa skandalındaki kaçamak cevaplarına da gönderme yapan Karahasanoğlu, CHP’nin yolsuzluk iddiaları karşısındaki klasik savunma stratejisini sert bir dille eleştirdi. Karahasanoğlu, "Aklımızla alay etmeyin, dürüst olun, Sülün Osmanlık yapmayın" diyerek, şeffaflık maskesi takanların gerçek yüzünün bu operasyonla bir kez daha deşifre olduğunu belirtti.

Ali Karahasanoğlu’nun tespitine göre; Üsküdar’da patlak veren bu skandal, sadece bir rüşvet operasyonu değil, aynı zamanda bu kirli trafiği aklama telaşına düşen medya ve siyaset bloğunun da iflasıdır.

