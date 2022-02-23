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Gündem Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de şehit oldu
Gündem

Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de şehit oldu

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 03:39:00 -
Özel Harekat Şube Müdürü Senegal'de şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

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