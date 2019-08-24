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Özel harekat aracı devrildi! Çok sayıda yaralı polis var

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye atan özel harekat polis aracı devrildi. Tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
Özel harekat aracı devrildi! Çok sayıda yaralı polis var

Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi.

Hastanelere kaldırıldılar

Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 polisin durumu ağır

Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
  1. Diyarbakır
  2. özel harekat

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