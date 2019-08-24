Özel harekat aracı devrildi! Çok sayıda yaralı polis var
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye atan özel harekat polis aracı devrildi. Tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi.
Hastanelere kaldırıldılar
Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 polisin durumu ağır
Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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