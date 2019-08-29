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Özel halk otobüslerinde 2 Eylül’de Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçlarından mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:50
Özel halk otobüslerinde 2 Eylül’de Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te hizmet veren özel toplu taşıma araçlarından mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.


Toplu taşıma araçlarında geçerli olan Ankarakart, mavi özel halk otobüslerinde 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren kullanılmaya başlayacak.Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin (validatör) mavi özel halk otobüslerine takılma işlemleri tamamlanırken, ÖHO’ların da dahil olmasıyla Başkent’te ulaşımda tek kart dönemine geçilmiş olacak.


EGO otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan Ankarakart, özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılırken, 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren de mavi özel halk otobüslerinde geçerli olmaya başlayacak. Ankarakart’a geçilmesiyle ÖHO’larda nakit ücret ödemesi de sona erecek.


EGO Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde 14 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüs sahipleri ile sözleşme imzalanırken, otobüslerin validatör bağlantıları da tamamlandı. EGO otobüsleri, ANKARAY, metro, teleferik ve ÖTA’larda geçerli olan 75 dakikalık transfer süresi, Başkent genelinde hizmet veren 199 ÖHO’da da geçerli olacak.



EGO’dan şoförlere validatör eğitimi


Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü sürücüleri ve işleticilerine yönelik validatör eğitimi de verdi. EGO Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, ÖHO sürücüleri ve işleticileri Ankarakart uygulamasında validatörlerin kullanımına yönelik hem teorik hem de uygulamalı bilgi aldı. Aldıkları eğitimin yeni sistemi tanımaları açısından yararlı olduğunu belirten Özel Halk Otobüsleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tuncay, “Bu eğitim sayesinde cihazı kullanmayı öğrendik. Ankarakart’a geçişimiz vatandaş açısından da iyi olacak. EGO otobüsleriyle aynı sisteme dahil olacağız. Mansur Başkanımızın talimatıyla geçtik” deysç


Mavi özel halk otobüsü şoförlerinden Selahattin Gürbüz ise, “Ankarakart uygulamasıyla tek tip kart olacak. İnsanlar araç seçme durumunda kalmadan hangi araç gelirse ona binebilecek” dedi.


Mavi özel halk otobüsü şoförü Yakup Dinçer, “Türkiye’de bir tek ücretli sistem ÖHO’larda kalmıştı. O yüzden bizlerin de bu sisteme geçmesi güzel oldu” diyerek yeni uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Başkent’te bin 448 EGO otobüsü, 132 özel toplu taşıma aracı (ÖTA) ve 199 mavi özel halk otobüsü (ÖHO) toplu taşıma hizmeti veriyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:50
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