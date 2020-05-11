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Aktüel

(Özel) Hafriyat kamyonu E5’te tehlikeye davetiye çıkardı

Maltepe’de seyir halindeki taş yüklü hafriyat kamyonun branda çekmeden seyir etmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:29:33 -
(Özel) Hafriyat kamyonu E5’te tehlikeye davetiye çıkardı

Maltepe’de seyir halindeki taş yüklü hafriyat kamyonun branda çekmeden seyir etmesi dikkat çekti. Hafriyat kamyonun damperinde taşların şans eseri yola düşmemesi olası bir faciayı önledi.


Maltepe ilçesinden Kocaeli istikametine giden damperinde taş yüklü hafriyat kamyonun branda çekmeden seyir etmesi tepkiye neden oldu. Dakikalarca tehlikeli yolculuk yapan hafriyat kamyonu kameralar tarafından kaydedildi. Taşların ise şans eseri yola düşmemesi olası bir faciaya önledi. Yolda giden başka bir araç sürücüsü tarafından uyarılan hafriyat kamyonu sürücü kısa süre emniyet şeridinde dursa da daha sonra tekrar yoluna devam etti.

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