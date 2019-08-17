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(Özel haber) Yücel İldiz: "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız"

Süper Lig’de sezonun ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, başlangıçların her zaman önemli olduğunu söyleyerek, "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız" ifadelerini kullandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:37
(Özel haber) Yücel İldiz: "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız"

Süper Lig’de sezonun ilk maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, başlangıçların her zaman önemli olduğunu söyleyerek, "Ayağımızı yere sağlam basmalıyız" ifadelerini kullandı.


Süper Lig’de sezonun ilk maçında Galatasaray’ı konuk eden Denizlispor, taraftarı önünde Recep Niyaz ve Hugo Rodallega’nın golleriyle maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden ve o sezon küme düşen yeşil-kırmızılı ekip, 10 sezon sonra çıktığı Süper Lig’de ilk maçında Galatasaray’ı mağlup etti. Son şampiyonu mağlup eden Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. Kadroya dahil olan isimlerle birlikte takım olma yolunda ilerlediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Transferler de devam ediyor. Tamamlandığında kadromuzu daha net bir şekilde göreceğiz. Şu ana kadar arkadaşlarımızın özverilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Olcay büyük katkı sağlayacaktır"


Trabzonspor’la sözleşmesi biten ve kadroya dahil edilen Olcay Şahan’ın tecrübesinden mutlaka faydalanacaklarını ve bu futbolcunun takıma katkı yapacağını söyleyen Yücel İldiz, sezonun ilk golüne imza atan Recep Niyaz için de, "Recep’le zaten konuşmuştum. Bu sene üstüne katması gerektiğini söylemiştim. İyi başladı ve inşallah devamı da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Lige başlangıçların çok önemli olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Ancak ayağımızı yere sağlam basarak eksiklerimizi kapatmak ve bu şekilde devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:37
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