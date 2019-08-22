0553 313 94 23

(Özel Haber) Tiago Pinto: "Ankaragücü’ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi taraftardı"

Yaz transfer döneminde yeniden anlaşarak takıma katılan MKE Ankaragücü futbolcusu Tiago Pinto, taraftarların sevgisinin kendisine sorumluluk verdiğini belirterek, "Ankaragücü’ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi taraftardı" dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
(Özel Haber) Tiago Pinto: "Ankaragücü’ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi taraftardı"

Yaz transfer döneminde yeniden anlaşarak takıma katılan MKE Ankaragücü futbolcusu Tiago Pinto, taraftarların sevgisinin kendisine sorumluluk verdiğini belirterek, "Ankaragücü’ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi taraftardı" dedi.


Süper Lig’in ikinci haftasında oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdüren MKE Ankaragücü’nde takıma yeniden katılan Portekizli futbolcu Tiago Pinto, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.



"Futbolcu grubu olarak birbirimiz çok iyi tanıyoruz"


Ankara’yı çok sevdiğini ve yeniden Ankara’da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Tiago Pinto, "İyi bir şekilde hazırlanmaya başladık. Kulübün bazı sıkıntıları olabilir ama biz oyuncular olarak bunu en iyi şekilde aşmamız lazım. Tabi kulüpte sıkıntılar var diye kendimizi bırakamayız. O yüzden ben bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen seneki kadronun hemen hemen tamamını koruduk. Zaten futbolcu grubu olarak birbirimiz çok iyi tanıyoruz o yüzden bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"Bizim futbolcular olarak taraftarlarımıza ihtiyacımız var"


Kamp sezonuna geç katıldığı için yüzde 100 hazır olmadığını belirten Pinto, "Takım arkadaşlarımla beraber fazla idman yapamadım, yeteri kadar hazırlık maçı da oynayamadığım için yüzde 100 hazır değilim ama en iyi şekilde hazırlanıyoruz. En iyi şekilde fiziksel olarak kendimi yüzde 100’e çekmek için burada hocalarımla çalışıyoruz. Taraftara da şu mesajı vermek istiyorum; bizim futbolcular olarak onlara ihtiyacımız var, bizi her zaman desteklesinler. Zaten onlar her zaman en iyisini yapıyorlar ve her zaman bizi içeride dışarıda en iyi şekilde destekliyorlar. Bizim bazen kötü günlerimiz kötü maçlarımız olabilir ama bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar ve bize inanmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.



"Taraftarın sevgisi bana sorumluluklar veriyor"


Ankaragücü taraftarının sevgisi kendisine sorumluluk verdiğini vurgulayan Pinto, "Öncelikle onların bana karşı olan sevgisini biliyorum, hissediyorum. Ankaragücü’ne dönmemdeki en büyük etkenlerden birisi de zaten taraftardı. Beni burada ne kadar sevdiklerini ne kadar desteklediklerini biliyorum o yüzden de dönmeyi istedim. Taraftarın aşırı sevgisi tabi ki bana sorumluluklar veriyor. Onun için en iyi şekilde hazırlanmam lazım, işimi yerine getirmem lazım, sahada yüzde 100’ü vermem lazım. O yüzden onun için çalışıyoruz ve burada idmanlarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı'
    1. 'Gözlerinin içine bakıp paramız yok..
    2. İngiltere Başbakanı Merkel'i..
    3. Tüketici güveni yüzde 3,1 arttı
    4. İran’da kadınlara düğmesiz kıyafet..
    5. Vali Tutulmaz’dan Karaadilli Belde..
    6. Fındık başağı toplarken kaybolan yaşlı..
    7. (Özel) 145 hektar orman kasıtlı..
    8. Kentin sokaklarında 30 kişilik grupla..
    9. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor
    10. Kredi kartı kopyalayarak vurgun..
    11. Benim Altındağ’ımda ödüller belli oldu
    12. Boş arazide erkek cesedi bulundu
    13. Takma dişleri, kayıp adam için umut..
    14. ‘Bir Gülücük, Bin Mutluluk” dediler,..
    15. Köpeğe çarpmamak için refüjdeki ağaca..
    16. Başkanlar istişarede bulundu hanımları..
    17. Vali Tutulmaz’dan İcikli Köyüne ziyaret
    18. Azerbaycan’da savaş uçağının düşme..
    19. Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik..
    20. İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep..
    21. İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de
    22. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    23. Balıkesir’de Jandarmadan kaçak silah..
    24. Engelsiz Mersin Ve Sağlık..
    25. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    26. FETÖ’den yakalanan 3 kadından 1’i..
    27. Siirt’te tarihi eser operasyonu
    28. Pursaklar’da pastacılık ve işaret dili..
    29. Van Gölü’nde Urartu izleri
    30. Hindistan'da eski Maliye Bakanı..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı