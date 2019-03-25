0553 313 94 23

(Özel haber) Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hincu: “Moldova futbolunda yeni nesil çıkarmak zorundayız”

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, “Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
(Özel haber) Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı Hincu: “Moldova futbolunda yeni nesil çıkarmak zorundayız”

Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, “Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde. Biz de alttan yeni bir nesil çıkarmak zorundayız. Bunun için de bir yıla ihtiyacımız var” dedi.


Moldova Futbol Federasyonu Asbaşkanı ve Milli Takımlar Sorumlusu Dragos Hincu, Türkiye maçı öncesi İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Gruptaki ilk maçları olan Fransa yenilgisini unuttuklarını söyleyen Hincu, “Gruptaki ilk maçımızda, son Dünya Şampiyonu Fransa ile oynadık ve evimizde mağlup olduk. Biz maç maç bakıyoruz önümüze. O maçı unuttuk. Şu anda Türkiye maçına odaklandık. Epureanu’nun eksikliği bizim için üzücü. Çok fazla büyük liglerde oynayan yıldız isimlerimiz yok. Bu tip oyuncuların eksikliğini hissedeceğiz. Ama bu akşam yerinde oynayan arkadaşımız da elinden geleni yapacak ve onun eksikliğini hissettirmeyecektir” dedi.


Moldova futbolunda yeni bir yapılanmaya yelken açtıklarını belirten Hincu, “Moldova futbolu yeniden yapılanma sürecinde. Bazı oyuncularımız yavaş yavaş futbolu bırakıyor. Biz de alttan yeni bir nesil çıkarmak zorundayız. Genç oyuncularımız gelecektir. U21’den oyunculara da şans vermeye başladık. Bunun oturması için bir yıla daha ihtiyacımız var. Bu grup maçları ve bu süreç, yeniden yapılandırma için bize faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    1. Mustafa Cengiz'den 'devam' kararı
    2. Bağdat'taki turizm fuarında "aslan..
    3. Amerikan Futbolu oynarken ayağını..
    4. Türkiye’den İdai Kasırgası..
    5. Hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
    6. Polisler ve vatandaştan örnek bağış
    7. Böcek: “Beş yıldır neredeydiniz”
    8. Dünya Su Günü ve Orman Haftası..
    9. 25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik..
    10. "Bu millet gönderinde başka bayrak..
    11. Başkan Can’dan çocuklar ve gençlere..
    12. Afganistan'da markette patlama!..
    13. Başkan Alıcık; “100 bin vatandaşımızın..
    14. Zeybekci: "Belediye bünyesinde bir..
    15. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 18..
    16. Kepez’de drag yarışları heyecanı
    17. Kangal cinsi köpeği çalan hırsız..
    18. Miraç Kandili hangi gün?..
    19. Ünlü Balıkçı, Başkan Adayına destek..
    20. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    21. "Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli..
    22. Trabzon’da trafik kazası: 3 yaralı
    23. (Özel haber) Moldova Futbol..
    24. Öğrenciler projelerini sergiledi
    25. Mısır'da inşa ediliyor! Bittiğinde..
    26. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    27. Turuncu kitaplar braille baskısıyla..
    28. Bakan Yiğit Yığılca için çalışıyor
    29. Genç Uzman Onbaşının hayali ölüme..
    30. Binali Yıldırım eşiyle Gebze-Halkalı..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!