0553 313 94 23

(Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”

Bu yıl 93.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
(Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”

Bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nda Akgün isimli at ile yarışacak olan jokey Gökhan Kocakaya, Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istediklerini ifade etti.


Türkiye’de at yarışının derbisi olarak adlandırılan ve bu yıl 93. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu öncesi ‘Akgün’ isimli at ile yarışa katılacak olan jokey Gökhan Kocakaya, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Daha önce 2009’da Miramis isimli at ile Gazi Koşusu’nda şampiyon olan Gökhan Kocakaya, atının yarış için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade ederek, “Gazi Koşusu yarışçılığımızın bayramı diyebilirim. Zaman azaldıkça heyecan artıyor. Herkes heyecanlı ve böyle bir yarışta iyi bir netice edebilmek için umutluyuz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ekip olarak yarış saatini bekliyoruz. Atımız Ankara’dan geliyor. Ankara rakımını göz önünde bulundurursak buradaki atlara istinaden olumlu etki ederek gireceğiz. Atımızın bu sabahki sprinti iyi. Yarış için son provalarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız yerinde mutluyuz ve heyecanlıyız. Yarışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“Bu sene Gazi Koşusu’nun favorileri var”


Daha önce 2009 yılında Miramis isimli at ile Gazi Koşusu’nda zirveyi temsil eden Kocakaya, atının favoriler arasında olduğunun altını çizerek, “Bu sene Gazinin favorisi yok, favorileri var. Bu yarış için ön plana çıkan 5-6 tane at var. Bunlardan birisi de Akgün. Nihayetinde ne kadar rakip diyebileceğim at varsa da yok aslında. 22 at koşuyorsa hepsi rakiptir. O gün yarış içerisinde olumlu yönde güzel pozisyonda yer alabilirsek yarış olumlu neticelenecektir. Ben ata inanıyorum. Rakiplerimiz de atlarını çok iyi şekilde yarışa hazırlamışlar. Gönül ister biz kazanalım. Çok istiyoruz hazırlıklarımız tam gerisi kader kısmet” açıklamasını yaptı.



“15. kulvarı beğeniyorum”


93. Gazi Koşusu’nda 15. kulvardan çıkacaklarını aktaran deneyimli jokey, yarışa başlayacakları numaranın kendileri için olumlu bir durum olduğunu aktararak, “Aslında 15. kulvar bizim için olumlu. Yarış Türkiye şartlarında her zaman hızlı başlayıp belli bir mesafeden sonra yavaşlıyor. Başladığımız tempoda gidilmiyor. 15. kulvarın dışında çıkacak olan süratli atlar var. Onlar öne doğru pozisyon aldığı takdirde biz de onların arkasında güzel bir pozisyonda düzlüğü bekleyeceğiz. Start numaramız güzel. 15 numarayı beğeniyorum. Dışarıdaki süratli atlar yerini aldıktan sonra biz de yerimizi almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor
    1. (Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de..
    2. İlaç kullanmak önemlidir
    3. Erdoğan’dan F-35 açıklaması: "Şu ana..
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    6. Batı demokrasiyi Müslümanlara karşı..
    7. Galatasaray'dan bir transfer bombası..
    8. MHP’den ‘İşsiz gençlere ödeme..
    9. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
    10. AOSB’den Kızılay’a kan ve kök hücre..
    11. Jandarma Komutanlığından açıklama
    12. Başkan Sever’den çocuklara müjde
    13. Başkan Çolakbayrakdar Asfalt..
    14. Başkan Büyükkılıç, Erciyes..
    15. Çaykur Rizespor'dan Godfred Donsah..
    16. Başkan Sever LGS Türkiye birincisini..
    17. 1. Uluslararası Doğum Ekipleri ve..
    18. Yemen'de çatışmalar 7 bin 500 çocuğun..
    19. İki otomobil çarpıştı:6 Yaralı
    20. Yaz futbol okulu faaliyetlere başladı
    21. İmar barışı ödemeleri için kamu..
    22. Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası..
    23. Başkan Büyükakın: “Biz birlikte..
    24. Kaymakamlıktan düşen işçi hayatını..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    26. Trump: "Türkiye’ye karşı adil olmak..
    27. Kariyere KO-MEK Referansı
    28. Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen..
    29. Bosna Hersek'te 509. Ayvaz Dede..
    30. Vücüduna yapışan keneyi çıkarınca öldü
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı