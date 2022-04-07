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Aktüel Özel güvenlikçiler jandarma eğitiminden geçti
Aktüel

Özel güvenlikçiler jandarma eğitiminden geçti

Jandarma Genel Komutanlığı, göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri tamamlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 17:20:00 -
Özel güvenlikçiler jandarma eğitiminden geçti

YENİ AKİT  ANKARA

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri tamamlandı.

Jandarma genel komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla özel güvenlik görevlilerinin eğitimine devam edildiğini aktardı. Yapılan paylaşımda eğitim gören özel güvenlik görevlilerinin eğitim faaliyetleri sırasında çekilmiş görüntülere yer verilirken, “Geri Gönderme Merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı tarafından temin edilen 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında başarıyla tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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