Özel güvenlikçiler jandarma eğitiminden geçti
Jandarma Genel Komutanlığı, göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri tamamlandığını duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri tamamlandı.
Jandarma genel komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göç gönderme merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla özel güvenlik görevlilerinin eğitimine devam edildiğini aktardı. Yapılan paylaşımda eğitim gören özel güvenlik görevlilerinin eğitim faaliyetleri sırasında çekilmiş görüntülere yer verilirken, “Geri Gönderme Merkezlerinin iç güvenliğinin sağlanması amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı tarafından temin edilen 187 özel güvenlik görevlisinin birinci dönem eğitimleri, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında başarıyla tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.