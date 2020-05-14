  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler

Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen üyeleri iftar sonrası kan bağışı için Kızılay Kan Bağışı otobüsü önünde kuyruk oluşturdular.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:30:42 -
(Özel) Eğitimciler kan bağışı için kuyruğa girdiler

Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen üyeleri iftar sonrası kan bağışı için Kızılay Kan Bağışı otobüsü önünde kuyruk oluşturdular.


Korona virüs ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay kan stokları kritik seviyeye düşünce Kızılay Genel Başkanı Dr Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yapmıştı. Dr. Kınık’ın çağrısının ardından harekete geçen Düzce Memur-Sen’e bağlı sendikalar, iftar sonrası kan bağışı için kampanyalar başlattılar. Kampanyanın ilk gününde Düzce Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmenler, Kızılay kan bağış otobüsü önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Kan bağışı öncesinde formları dolduran öğretmenler, oluşan yoğun bağış talebi nedeniyle form dolduracak alan kalmayınca taşlarda ve otobüs kenarında kişisel bilgi formlarını doldurdular.


Kan bağışı ile ilgili bilgiler veren Düzce Memur Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, kanın acil ihtiyaç olduğunu belirterek, “Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın çağrısına Memur-Sen olarak tüm Türkiye genelinde destek çağrısı yaptık. Pazartesi günü Ankara’da bugünde Düzce’de startını verdik. İnşallah bu akşam Eğitim Bir-Sen, yarın diğer sendikalarımız 1 hafta boyunca burada kan bağışında bulunacaklar. Kritik seviyenin altına düşen kan stokları için bütün üyelerimiz ile yine her zaman olduğu gibi milletimizin yanındayız. Kanımızla imkanımızla feda olsun diyoruz” dedi.


Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, “Zor zamanlarda her zaman Memur-Sen yanımızda oldu. Türkiye’de ki en büyük sivil toplum kuruluşu ve büyük bir güç. Bu gücü yanımızda hissetmek, yanımızda olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Genel başkanımızın bir çağrısı oldu. Düzenli olarak Türkiye’de 4 bin 500 - 5 bin ünite kanın günlük ihtiyaç olarak bulunması gerekiyor. Normal şartlarda Kızılay bunun kat ve kat üzerinde günlük ihtiyacı karşılar durumda idi. Ancak özellikle korona virüs sebebi ile insanlarımızın tedirgin davranması, Ramazan ayı ve kış ayı nedeniyle de her dönem azalmalar olurdu. Fakat stoklar ile telafi edilerek yürütülürdü. Günlük ihtiyaç karşılanırdı. Ancak stoklarında kritik seviyelere inmesi nedeni ile genel başkanımız böyle bir çağrı yaptı. Bu çağrıya ilk biz varız, biz buradayız diyerek Memur-Sen yanımıza geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu geldi. Ama büyük bir güç olarak bugün yanımızda bulunuyorlar. Düzce’de bunun programlamasını yaptık. Bugün eğitimcilerimiz, sonraki günlerde diğer sendika üyeleri programlar dahilinde burada kan verecekler. Bugün coşkulu bir kalabalık var. Allah razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum” ifadelerinde bulundu.


Düzce Memur Sen’e bağlı sendikalar hafta boyunca kan bağışlarına devam edecekler. Düzce’de Memur-Sen’in hedeflediği kan bağışı rakamı ise 2 bin 500 kan bağışı yapmak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı
Gündem

İğrenç sözleri ortaya çıkan Prof. Orhan Acar ve Prof. Celal Şengör gösterdi ki, İhsan Şenocak Hoca bir kez daha haklı çıktı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infiale neden olan sözleri sonrası görevinden istifa etti. Koca ..
Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti
Dünya

Anket şirketi sonuçları açıkladı! İşte son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Abdullah Gül'ün oy oranı dikkat çekti

ORC anket şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanl..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı