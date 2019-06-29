0553 313 94 23

(Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor

Dünya’da üretilen kekiğin yüzde 75’inin Türkiye’deki üretimin ise yüzde 90’ının yetiştirildiği Denizli’nin Pamukkale ilçesinde üreticiler, kekik hasadına hazırlanıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
(Özel) Dünyanın kekiği Denizli’de hasada hazırlanıyor

Dünya’da üretilen kekiğin yüzde 75’inin Türkiye’deki üretimin ise yüzde 90’ının yetiştirildiği Denizli’nin Pamukkale ilçesinde üreticiler, kekik hasadına hazırlanıyor. Bölgede 130 bin dekar alanda 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 14 bin ton üretimden 50 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.


Denizli’de son yıllarda tütüne alternatif olarak üretilen kekik, Türkiye ve Dünya’daki kekik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Pamukkale İlçesinin kırsal mahallelerinde toplam 130 bin dekar alanda üretilip, Dünya’daki kekik üretiminin yüzde 75’ini Türkiye’deki üretimin ise yüzde 90’ınını oluşturuyor. Bölgede 4 bin 500 ailenin geçim kaynağı olan kekikten bu yıl yaklaşık 50 milyon dolar gelir bekleniyor. Mart ve Nisan aylarında ekilip verimine göre 8-9 yıl ürün veren kekik için üreticiler önümüzdeki günlerde yapılacak hasat için son hazırlıklarını yapıyor.



“Katma değeri yüksek bir ürün”


Bölgede kekiğin doğadan alınan tohumların tarlalara dikimiyle başlandığını belirten Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kekiğin çiftçilerimizin refah seviyesini yükselten, katma değeri yüksek, bir ürün olduğunu söyledi. Denizli’de 130 bin dekarlık bir alanda kekik üretimi gerçekleştiğini aktaran Başkan Gemici, “Yaklaşık 4 bin 500 aile geçimini kekikten sağlıyor. Katma değer olarak düşündüğümüzde 50 milyon dolarlık bir katma değerden bahsediyoruz. Ülkenin kekik olarak ihracata giden ürününün yüzde 75’i, Türkiye üretiminin de yüzde 90’ı bu bölgede gerçekleşiyor. Bölgede 14 bin ton civarlarında kekik rekoltemiz var” dedi.



“10 gün sonra yapılacak hasat için yabancı otlar temizleniyor”


Kekiğin dikilmesinden itibaren 8-9 yıl verimli olduğunu kaydeden Başkan Gemici, “Kekik bitkisi dikilişinden yani fidenin araziye dikilmesinden itibaren verimli olarak 8-9 yıl verimli dönemi olur. Sonrasında arazide verim düştüğü zaman o arazi bozularak tekrar yeniden bir ekim sahası oluşturulur. İçinde bulunduğumuz bahçe kekik tarlasında elle yabancı ot temizliği yapıyor. Bu temizliğin bitmesinden on günlük süre içerisinde yoğun bir hasat dönemi başlayacak” şeklinde konuştu.



“Tütünü bıraktım, kekiğe geçtim”


Kekik üreticisi İsmail Durmaz, tütünü bırakıp kekiğe geçtiğini ifade ederek, “1999 yılında tütünü bıraktım, 2002’de kekiğe geçtim. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Yaklaşık 20 dönüm kekiğim var. 5 veya 6 ton verim bekliyoruz. Bu sene kekikler zayıf. Ayın 15’inden sonra hasada başlayacağız. Ondan sonra bunun fiyatına iyi olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    1. İşe başladığı gün kamyonu devirdi
    2. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    3. Galatasaray, 156. yabancı futbolcusunu..
    4. İstanbul Gelişim Üniversitesi doktor..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    7. Turgutlu’da saman yüklü tır alev alev..
    8. Transferde bomba patladı! 1 yıl daha..
    9. Çanakkale’deki kazanın ateşi Bursa’ya..
    10. Libyalı Hafter güçlerinin sözcüsünden..
    11. Kimse bunu beklemiyordu! Trump'tan Kim..
    12. Devrilen traktörün altında kalan..
    13. Odunpazarı Belediyesi’nde hizmet içi..
    14. Antalya’da ambulans kazası: 1 yaralı
    15. G20 Liderler Zirvesi sonuç bildirisi
    16. Girdikleri evden bir şey çalmadan..
    17. Başkan Erdoğan: "Mobbing yalanını..
    18. Avrupa Spor ve Kültür Festivali
    19. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Demircioğlu: “Plansız göç,..
    21. Afyonkarahisar’da 8’inci Halka Modül..
    22. Abdullah Gül Saadet Partisi'nin..
    23. Afyonkarahisar’da Büyük Zaferin 97...
    24. Gençler yaz kamplarında buluşuyor
    25. Kuzeyşehir altyapı çalışmaları son..
    26. ERÜ Tıp Fakültesi 45. Dönem..
    27. Milli Halterciler Dünya Şampiyonasına..
    28. Denizde sürüklenen 27 mülteci sahil..
    29. TFF'den Ali İpek için başsağlığı mesajı
    30. Develi’de Yaz Spor Okulları Muhteşem..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı