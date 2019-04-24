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Özel çocukları patili dostlar hayata bağlıyor

Eskişehir’de otizmli bir çocuğu olan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, zihinsel engelli çocuklar için evcil hayvan sahibi olmanın önemine dikkat çekti.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:02
Özel çocukları patili dostlar hayata bağlıyor

Eskişehir’de otizmli bir çocuğu olan Rusya uyruklu Ekaterina Dunaeva, zihinsel engelli çocuklar için evcil hayvan sahibi olmanın önemine dikkat çekti.


Eskişehir’de yaşayan Rus grafik tasarımcısı Ekaterine Dunaeva, evcil hayvan sahibi olmanın otizmli ve diğer zihinsel engelli çocukların gelişimine önemli katkıları olduğunu dile getirdi. Uzay adındaki oğlunun evdeki köpeklerle özel bir bağ kurduğunu söyleyen Dunaeva, Uzay’ın iletişim becerilerinin geliştiğini de sözlerine ekledi. Oğluna özel öğretmenlerce ders verilmesine rağmen en büyük gelişmenin Uzay’ın köpeklerle tanışmasından sonra meydana geldiğini aktaran Dunaeva, evcil hayvanlarının Uzay için adeta bir özel yaşam koçu gibi olduğunu belirtti.



“Her özel çocuğa kuyruklu bir dost lazım”


Evcil hayvanların otizmli çocukların gelişimine önemli katkıları olduğunu belirten Ekaterina Dunaeva, “Bence her özel çocuğa, bir kuyruklu dost lazım. Kedi, köpek fark etmez, kuş da olabilir. Onlar çok güzel iletişim kuruyorlar. Bizim köpeklerimiz mesela Uzay’a hep bakıyorlar. Parka beraber çıktığımız zaman köpekler hep yanımda, Uzay’ı hiç bırakmıyorlar. Evde de beraber oynuyorlar. Çok güzel bir özel yaşam koçu gibi oluyorlar çocuk için. Öncesinde Uzay, çok daha kapalıydı. Bakmıyordu sağa sola. Kutuda gibi yaşıyordu kendi dünyasında. Ama evde evcil hayvan olunca dikkatini çekmeye başlıyor, sağa sola bakıyor. O dünyadan çıkmaya çalışıyor Uzay ve köpekler gerçekten çocuğu çıkartıyor bu dünyadan. Çocuk artık açık gözle bakıyor bu dünyaya. Etrafında ne olduğunu anlamaya başlıyor. Uzay çok daha sosyal bir çocuk oldu. Eskiden ben eve gelince Uzay hiç bakmazdı kimin gelip gittiğine. Sonra evcil hayvan evde olunca artık her şey dikkatini çekiyor. Kim geçer, kim kapıyı açar, kim dolap açar hemen bakıyor. Bence bunu ilk yapan Çaça oldu. Tabi ki hocalar, dersler her şey vardı ama evcil hayvan evde şart bence” diye konuştu.



“Bu tarz çocuklar için en iyisini yapmak gerekiyor”


Oğlu Uzay’ın kendisini çok değiştirdiğini ve çalışmalarında kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Dunaeva, “Uzay benim için ilham gibi. Ne zaman Uzay’ı düşünsem sürekli kafamda projeler, çizimler, müzikler her şey kafamda dolanıyor ve daha çok çalışmak istiyorum. Otizmli çocuklar için, her özel çocuk için istiyorum çalışmayı. Uzay bu konuda bana çok yardım ediyor. 2 sene önce biz film çektik. Biz 1’inci olduk kısa film yarışmasında. Sonra 1 sene önce kitap yazdım arkadaşlarla beraber. Ben Rusça yazdım, onlar çevirdiler. Uzay ve arkadaşları kaynaşsınlar, bu dünyada böyle çocuklar var, eğlensinler diye. Ve 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde biz bir şiir yazdık arkadaşla beraber. Sözleri ben yazdım Rusça, onlarca arkadaş çevirdi. Uzay beni çok değiştirdi. Ben eskiden böyle değildim. Şu an sadece çocuklar için çalışmak istiyorum. Sanki onlara borçluymuş gibi hissediyorum ve herkes tanısın, herkes bu çocuklar için çalışsın istiyorum. Bu çocuklar için her şeyin en iyisi olsun istiyorum. İş yerleri olsun okulları bitince, çocuklar çalışsınlar. Sonra yaşlanınca arkadaşları olsun. Bence bu çocuklar için en iyisini yapmak gerekiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:02
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