(Özel) Çivi çakılmadan yapılan tarihi cami 136 yıldır ibadete açık

Bursa’da 136 yıldır ayakta duran çivisiz cami, ihtişamıyla dikkat çekiyor. 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından çivi çakılmadan yapılan cami, günümüzde de vatandaşlara hizmet ediyor.

Bursa’nın İznik ilçesinin Elmalı köyünde bulunan çivisiz cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından inşa edildi. Çentik yöntemiyle büyük bölümü meşe ağacı kullanılarak yapılan 150 metrekarelik ahşap camiyi Türkiye’nin başka coğrafyalarından gelen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Çivisiz caminin yerine 1871’de yapılan mescit yangında küle dönünce, çentik yöntemiyle bu cami inşa edildi. 1947 yılında ufak bir ilave yapılan çivisiz cami, 2014 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edildi. 2004 yılında Elmalı Mahallesi’ne yeni bir cami yaptırılsa da, çivisiz cami yazları hizmet veriyor. Isıtma sistemi olmadığı için kışın yeni cami kullanılıyor. Caminin gaz lambalarından oluşan avizeleri ile tavan ve minberindeki kalem işleri dikkati çekiyor.

Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, “Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan ahşap yapılardan bir tanesindeyiz. Çivi kullanılmadan inşa edilen bu cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından yapılmış. Büyük bölümü 93 adet meşe ağacı ile yapıldığı ile biliniyor. İznik turizmi açısından önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Sonradan asma tavan eklendiğini görüyoruz. Tavanında ise çam ve ardıç ağaçları kullanılmış. İnşallah zamana karşı ayakta durarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olur” dedi.

1871 yılında bugünkü caminin yerinde bir mescit olduğunu vurgulayan Kolaç, “Bu mescit bir yangında yok oluyor ve daha önce söylediğimiz gibi 1884 yılında bu çivisiz cami yapılıyor. 2014 yılında da Bursa Valiliği tarafından restore edilen cami ibadete açık vaziyette. Hemen yanında yakın tarihte inşa edilmiş bir cami var, o da kullanılıyor” diye konuştu.