Özdemir Erdoğan Akit TV’de anlattı! “Bu Atatürk’ün büyük yanılgısıydı”

Sanatçı Özdemir Erdoğan, Akit TV’de Muharrem Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Kırmızı Masa’nın konuğu oldu. Sanat gündemine dair Muharrem Coşkun’un sorularını cevaplayan Özdemir Erdoğan, Türkiye’nin kuruluş yıllarından sanattaki yapay zeka devrimine kadar birçok alanda görüşlerini aktardı.

“YAPAY ZEKA İLE SANAT OLMAZ”

Eski sanatçılarda samimiyet olduğunu, günümüzde bunun yitirildiğini söyleyen Özdemir Erdoğan, robotik ve yapay zeka ile üretilen “modern sanatçı” arketipini de eleştirdi. “Yapay zekayla sanat yapılmaz. Çünkü yapay zeka yapaydır” diyen Erdoğan, “Geçenlerde Trump’ın eşi bir robotla beraber... Ben dedim hey Allah'ım ya Rabb’im. Şimdi bazı tanrı tanımaz veya dini açıdan zayıf arkadaşlar var. Ben onlara diyorum ki, bir insan yapın bana, o zaman sizin gibi inanacağım. Trump’ın hanımının yanındaki o robotun fakirliğini ve zavallılığınızı görebiliyor musunuz? İnsan işte en mükemmel dediği, övündüğü, yapabildiği tek bu” ifadelerini kullandı.

“ATATÜRK’ÜN BÜYÜK YANILGISI…”

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının batı müziğini Türk müziğine tercih ettiğini hatırlatan Özdemir Erdoğan, özellikle klasik Türk musikisinin “imparatorluk müziği” olduğunu, içinde Rum, Ermeni vb. herkesin katkısı olan büyük bir kültür olduğunu söyledi. Usta sanatçı, cumhuriyet döneminde bunu “ilkel / tek sesli” diye küçümseyip yerine batı tarzı müzik koymaya çalıştıklarını anlattı. Erdoğan şunları söyledi: “Evet birçok konuda birçok devrimler yapıldı. Ama müzikte devrim yapmak böyle kolay bir iş değil. Bu Atatürk’ün de yanılgısıydı. Çünkü öyle hani, beyler işte fesi çıkartın, şapkayı giyin, öyle değil müzik. Müzik öyle değil. Sen bir kere oturmuş o canım okullar vardı. Bu okullar kapandı.”