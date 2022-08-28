Özdağ: 6’lı masa hiçbir derde çözüm bulamaz

Afyonkarahisar’da konuşan Özdağ, altılı masanın her halde altın topladığını şu ana kadar da pek bir şey yaptığını göremediklerini söyledi. Milletin altılı masadan beklentisinin bir tek aday göstermek olduğunu vurgulayan Özdağ, şöyle devam etti: “Bunun dışında da kimse bir şey beklemiyor. Onlar da onu yapmanın dışında her şeyi yapıyor. Bize, ‘Siz oyları bölüyorsunuz’ diyorlar. Biz de sizin ‘Mansur Yavaş diye bir belediye başkanınız var, tek kazanacak da o gözüküyor’ diyoruz. Niye onu göstermiyorsunuz? O zaman oyları biz bölmüyoruz, siz bölüyorsunuz kardeşim. Masa bölüyor.”