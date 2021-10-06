Özcan Yıldız kimdir? Terörist Özcan Yıldız öldürüldü mü?

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

Terörist Özcan Yıldız kimdir?

Terör örgüte 1999 yılında katılan Özcan Yıldız, uzun yıllar yurtiçinde çok sayıda kanlı eyleme katıldı. 2013 yılında Irak’ın kuzeyine kaçan Ö. Yıldız, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi alanlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. MİT tarafından uzun süre takip edilen Özcan Yıldız’ın, 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara alanında görevlendirildiği tespit edildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle hedef listesine alınan Ö. Yıldız, MİT’in özel operasyonu ile etkisiz hale getirildi. MİT’in yaptığı operasyonda amacın; üzerinden yıllar geçse de kanlı eylemlerde yer alan teröristlerin, er ya da geç bulunarak etkisiz hale getirileceği mesajının terör örgütüne verilmesi olduğunu öğrenildi.