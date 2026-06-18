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Spor Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…
Spor

Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…

Yeniakit Publisher
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Özbekler Dünya Kupası’nda ilk golünü attı ama…

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Özbekistan, ilk maçında Güney Amerika temsilcisi Kolombiya’ya 3-1 mağlup oldu. Özbeklerin tek gölü Başakşehir’de oynayan Fayzullaev’den geldi.

Kolombiya, ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Özbekistan'da Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

Kolombiya’nın gollerini 40. dakikada Munoz, 65. dakikada Diaz ve 90+9'da Campaz kaydederken, Özbekistan’ın tek golü 60. dakikada Fayzullaev’den geldi. Bu gol, Özbekistan’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

Kolombiya, gruptaki bir sonraki maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.00’te Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Özbekistan ise 23 Haziran Salı günü TSİ 20.00’de Portekiz ile mücadele edecek.

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