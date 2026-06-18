Anadolu'da uzun yıllardır tüketilen alıç, genellikle dikenli çalılarda yetişen yabani bir meyvedir. Kırmızı, sarı ve turuncu tonlardaki meyveleriyle tanınan bu bitki, doğal yaşamın sunduğu en özel ürünlerden biri olarak kabul edilir. Geleneksel kullanımının yanı sıra günümüzde çaydan sirkeye kadar pek çok farklı şekilde değerlendirilmektedir.