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Dünya İran dünyaya ilan etti! İmzalar atıldı
Dünya

İran dünyaya ilan etti! İmzalar atıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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İran dünyaya ilan etti! İmzalar atıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen mutabakat zaptının maddelerinin kesinleştiğini ve anlaşmanın resmen imzalandığını duyurdu. Tahran’dan yapılan açıklama, bölgedeki gerilimin seyrini değiştirebilecek kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.

İran’dan ABD ile varılan mutabakata ilişkin son dakika açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki ülke arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının maddelerinin kesinleştiğini bildirdi.

Bekayi, anlaşmanın resmen imzalandığını belirterek, sürecin diplomatik zeminde tamamlandığını ifade etti. Açıklama, uzun süredir bölgesel gerilimin merkezinde yer alan Washington-Tahran hattında yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı.

MUTABAKATIN MADDELERİ KESİNLEŞTİ

İranlı sözcü, taraflar arasında yürütülen temasların ardından mutabakat zaptının nihai hale getirildiğini söyledi. Bekayi’nin açıklamasına göre, anlaşmaya ilişkin maddeler üzerinde uzlaşı sağlandı ve imza süreci tamamlandı.

Bu gelişme, İran ile ABD arasında yaşanan askeri ve diplomatik tansiyonun düşürülmesi açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıktı.

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