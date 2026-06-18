  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adana'da hizmetin adresi vatandaş oldu! CHP'li belediyeler çukurlara göz yumdu Akaryakıta bir indirim daha! Boykot edilen dünyaca ünlü markadan beklenmedik karar: Türkiye'yi çıkarıp oraya bağladılar ABD Avrupa’dan askeri desteğini ‘hemen’ çekiyor! NATO ittifakında kritik deprem Bakan Nuri Ersoy'dan Aspendos müjdesi...Tarihi keşif! Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet! İspanya bu yılın bombasını görebilir... Antioksidan içeriği ile... Dikenli bir şifa... Kalbin doğal ilacı o meyve ABD'den Bayraktar Kızılelma'ya karşı flaş hamle: 1000 uçağı duyurdular
#1
Foto - Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet! İspanya bu yılın bombasını görebilir...

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok yıldız ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga için de devrede.

#2
Foto - Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet! İspanya bu yılın bombasını görebilir...

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Eduardo Camavinga için 40 milyon euroyu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılıların futbolcuya da 8-10 milyon euro bandında bir teklif sunacağı iddia edildi.

#3
Foto - Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet! İspanya bu yılın bombasını görebilir...

Camavinga ile ilgili son kararı Real Madrid'in vereceği ve futbolcunun yol haritasını buna göre çizeceği vurgulandı. Piyasa değeri 50 milyon euro olan Camavinga'nın Real Madrid'le 2029'a kadar sözleşmesi var.

#4
Foto - Dursun Özbek'ten Real Madrid'e servet! İspanya bu yılın bombasını görebilir...

23 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 43 maçta süre aldı ve 2 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!
Gündem

Zimmet davasında 3 isme ceza yağdı!

Kırıkkale’de 'zimmet' suçlaması ile açılan davada yargılanan MHP’li eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya 1 yıl 8 ay, beledi..
2 gündür aranıyordu, Nilüfer Çayı’nda bulundu
Yerel

2 gündür aranıyordu, Nilüfer Çayı’nda bulundu

Bursa’da iki gündür haber alınamayan 25 yaşındaki Yunus Emre Türk’ün cansız bedeni Nilüfer Çayı’nda bulundu.
Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki
Gündem

Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, matematik öğretmeni bir annenin 5 yanlış yapan kızına gösterdiği sert tepki gündem..
AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.
Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı
Aktüel

Türkiye'ye örnek tesis Karatay'da hizmete açıldı

Karatay Belediyesi tarafından 231 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen Karatay Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Ü..
Trump, Al Nahyan ile dalga geçti
Dünya

Trump, Al Nahyan ile dalga geçti

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23