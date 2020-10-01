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Aktüel Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 8 ayda 24,5 milyar dolar oldu
Aktüel

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 8 ayda 24,5 milyar dolar oldu

Ocak-ağustos döneminde Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 1 milyar 234,6 milyon dolar olurken ihracat hacmi yüzde 28,1 azalarak 556,1 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 20,5 azalarak 678,5 milyon dolar olarak hesaplandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:36:55 -
Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ilk 8 ayda 24,5 milyar dolar oldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ocak-ağustos döneminde 24 milyar 537,1 milyon dolar oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk sekiz ayında 150’den fazla ülkeyle ticaret yapan Özbekistan'ın dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azalarak 24 milyar 537,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ocak-ağustos döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 11 milyar 608,4 milyon dolar, ithalatı da yüzde 19,1 azalarak 12 milyar 928,7 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 1 milyar 320,3 milyon dolar olarak hesaplandı.

Özbekistan'ın bu dönemde en fazla dış ticaret yaptığı ülkeler arasında 4 milyar 28,9 milyon dolarla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 3 milyar 589,4 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 765 milyon dolarla Kazakistan, 1 milyar 449 dolarla Güney Kore ve 1 milyar 234 milyon dolarla Türkiye izledi.

Yılın ilk 8 ayında Özbekistan'ın Türkiye ile dış ticaret hacmi 1 milyar 234,6 milyon dolar olurken ihracat hacmi yüzde 28,1 azalarak 556,1 milyon dolar, ithalat hacmi ise yüzde 20,5 azalarak 678,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

2019’da Özbekistan’ın ihracatında en büyük 4. ortağı olan Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında en büyük 3. ortak konumunda yer aldı.

Türkiye, yılın ilk 8 ayında Özbekistan’ın ithalatında geçen sene olduğu gibi 5. sıradaki yerini korudu.

Aynı dönem ülkenin ihracatında altın, hizmetler sektörü, sanayi ve tekstil ürünleri, enerji ve petrol ürünleri, meyve, gıda ve kimyasal ürünler ithalatında ise makine, teçhizat, kimyasal, metal ve gıda ürünleri ilk sıralarda yer aldı.

Geçen yıl Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 2018'e göre yüzde 26,2 artarak 42,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, ülkenin ihracatı yüzde 15 artışla 17,9 milyar dolar, ithalatı yüzde 25 artışla 24,3 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde ülkenin dış ticaret açığı ise 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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