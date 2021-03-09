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Gündem Özbekistan'dan flaş Türkiye açıklaması!
Gündem

Özbekistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye ilişkin açıklama yapıldı. Bakan Abdulaziz Kamilov'un yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:28:00 - 2021-03-09 11:06:00
Özbekistan'dan flaş Türkiye açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'den övgüyle bahseden Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye'yi takdir ettiklerini açıkladı.

"Takdir ediyoruz"

Kamilov "Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenadaki stratejik ortağımız olarak takdir ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, Özbekistan ile olan iş birliğinin devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi "Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in işbirliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek.” 

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Yorumlar

678

yere bata sözde böyle türk kardeş ülkesi ancak ayaklarına sürekli gidip geleceksinki sözde aynı ırk türk kardeşi olalar ne biçin ruhlarını çine moskova satmışlar ya lanet olsun dünyadaki tüm türk ırklarına lanet olsun islamı haketmeyen türklerin islama girerek islamı gerilettiğine bunlar tarihte iranı sürekli işgsal etti çok engel oldu
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