Özbekistan’da Sardoba Barajı'ndaki taşkında ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan’da, bu ayın başında Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında ölenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi Kamilcan Aripov, yaptığı açıklamada, Sardoba barajı duvarının bir kısmının çökmesi sonucunda meydana gelen taşkında suya kapılarak yaralanan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle olayda ölenlerin sayısının 6'ya çıktığını, 1 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Taşkında 5 bin ev ve 20 bin hektar tarım arazisinin hasar gördüğünü, 31 bin 500 hayvanın kayıp veya telef olduğunu aktaran Aripov, taşkında su basan 25 yerleşim alanından 20'sinin sudan arındırılarak temizlendiğini kaydetti. Aripov, taşkın nedeniyle tahliye edilenlerden 66 bininin evlerine geri döndüğünü dile getirdi.

1 Mayıs’ta Sardoba Barajı duvarının kısmen çökmesi sonucu 90 bin kişi de bölgeden tahliye edilmişti.