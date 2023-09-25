Özbek pilavı: Sevilen pilavın en büyük sırrı! Pilav pişirirken mutlaka aklınızda bulunmalı
Özbekistan'a özgü pilav, dünyanın sınırlarını aşan bir lezzet sunar. Sofralarımızın tamamlayıcı yemeği pilavlar olmazsa olmazlarımızdan. Pilav yapımında lokantaların büyük sırrını bugün sizle paylaşıyoruz.
Özbek Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
3 su bardağı basmati pirinç (bardak 200ml)
500 gram kuşbaşı dana eti
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ
3 adet orta boy havuç (ince uzun kesilmiş)
5 su bardağı su (et suyu karışık ) varsa
Basmati pirinç biraz daha su çekiyor
1 baş sarımsak ( sarımsak seviyorsanız)
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
Bir çay kaşığı karabiber
3 kaşık kuş üzümü
Özbek Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?
Kuşbaşı etler uygun bir tencereye ilave edilir suyunu çekene kadar sıvı yağda kavrulur.
Etler kavrulduktan sonra ince uzun doğranmış.
Havuçlar eklenir ve yemeklik doğranmış soğan ilave edilir.
Yumuşayana kadar pişirilmeye devam edilir.
Ardından pirinçler eklenir ve 2-3 dk daha kavrulur.
Tuz, ve karabiberi ilave edin daha sonra kaynamış suyu ilave edin, karıştırın.
1 baş sarımsağı pilavın üstüne koyun hafifçe bastırın.
Tencerenin kapağını kapatın.
10 dk orta ateşte pişirin.
Kuş üzümü ekleyip 5 dakika sonra ocağı kapatın.
Daha sonra üzerine bir mutfak bezi koyarak 20 dak demlenmeye bırakın.
Yanına çoban salatası muhteşem oluyor.
Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun not:pirinçleri 10 dk ılık suda bekletebilirsiniz. Kabuğu soyulmuş badem çok yakışıyor.
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