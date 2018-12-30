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Ozan Tufan'a çifte talip!

Sarı-Lacivertli oyuncuya Alanyaspor’dan sonra Erzurumspor da talip oldu. Fenerbahçe Yönetimi Ozan Tufan’a gelen tekliflere haftaya cevap verecek.

30 Aralık 2018 Pazar 00:01
Ozan Tufan'a çifte talip!

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan uzak kalanOzan Tufan'ı isteyen kulüpler artıyor... Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertli takıma teklif sunmuştu...

Özdilek ısrarcı

Akdeniz ekibinden sonra Erzurumspor'un da Ozan Tufan'a teklif yaptığı öğrenildi. Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Dadaşlar'da yönetimin Ozan'da ısrarcı olduğu bildirildi. Fenerbahçe, sözleşmesi 2020 yılında sona erecek oyuncu ile ilgili son kararı önümüzdeki hafta açıklayacak.

U21 ile maça çıktı

Bu sezon F.Bahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan U21 takımıyla iki maça çıktı. (Takvim)

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:59
  1. Erzurum
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe

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