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Ozan Tufan: ”İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz”

Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya’da karşılaştığı özel maçta, Özbekistan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, ”Hep beraber hem milli takım olarak hem de kendi performansım olarak çok iyi yerlere geleceğiz.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:27
Ozan Tufan: ”İnşallah Avrupa Şampiyonası’na gideriz”

Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Alanya’da karşılaştığı özel maçta, Özbekistan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nda kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, ”Hep beraber hem milli takım olarak hem de kendi performansım olarak çok iyi yerlere geleceğiz. İnşallah istediğimiz yerlere geliriz ve Avrupa Şampiyonası’na gideriz” dedi.


Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Tufan, her şeyin çok güzel olduğunu aktardı. Tufan, ”Antrenmandan ve maçlardan çok keyif alan bir ekip var. Küçük yaşlardan beri arkadaş olduğumuz futbolcular var takımda ve bize ağabeylik yapan Emre ve Burak ağabeyimiz var. Çok güzel geçiyor bizim için kamp, bir erken toplandık bence ama bun meyveleri Fransa ve İzlanda maçlarında yiyeceğiz” dedi.


Maçtaki kaptanlığını değerlendiren Tufan, ”Bana gelirsek yaklaşık 30-35 milli maçın olduğu için kaptanlık pazu bandı bana geldi.Bende zaten Emre ağabey oyuna girince direk ona verdim. Çünkü milli takımda böyle ilerliyor. İnşallah daha iyi olacağız ve daha iyi yerlere geleceğiz. Hep beraber hem milli takım olarak hem de kendi performansım olarak çok iyi yerlere geleceğiz. İnşallah istediğimiz yerlere geliriz ve Avrupa Şampiyonası’na gideriz” diye konuştu.



“Alanya’da çok güzel karşılandım”


Bir gazetecinin uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma gelmenin nasıl bir duygu olduğu sorusuna da yanıt veren Tufan,” Tabii ki çok kötü bir dönemden geçtim. Buraya Alanya’ya geldim ve çok güzel karşılandım.İyi bir futbol oynadığımı düşünüyorum.Bu konuda Sergen hocama ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na da çok teşekkür ederim buraya beni kabul ettikleri için. Burada kendimi buldum. İyi bir futbol oynadım ve çok çalıştık. Şimdi de onun meyvesi milli takıma gelerek yiyorum. İnşallah daha uzun sürer ve daha iyi yerlere gelirim” ifadelerini kullandı.



“Fransa maçı çok zor geçecek”


Fransa maçına da değinen Tufan şunları söyledi:


”Fransa dünya şampiyonu olan bir takım. Bu maç çok zor geçecek ama bizimde kendimize has bir oyunumuz var.O sitilimizi sahaya yansıtacağız. Bekleyip göreceğiz, inşallah istediğimiz sonucu alırız.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 00:27
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