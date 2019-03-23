Ozan Korkut’un açıklamaları salonda tepki çekti

Galatasaray eski başkan adaylarından Ozan Korkut’un, “İçeride bize aslan gibi kükreyen, dışarıda maalesef kedi gibi davranan başkanımızdan bu konuda bir cevap gelmiyor” sözleri genel kurul salonunda tepki çekti.

Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurulu Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda devam ederken, sarı-kırmızılıların eski başkan adaylarından Ozan Korkut’un bazı söylemleri salonda tepki çekti ve sesler yükseldi. Korkut’un, “Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulübü Türkiye’de kendi masraflarını kendileri karşılayarak kendi statlarını yapan yegane kulüpler olduğu söyleniyor. Galatasaray’ın devletimize yük olduğu ima ediliyor. İçeride bize aslan gibi kükreyen, dışarıda maalesef kedi gibi davranan başkanımızdan bu konuda bir cevap gelmiyor” açıklaması sonrasında salondaki üyelere daha sonra Ozan Korkut’a tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından ise Korkut, “Galatasaray’ın haklarının korunmasından bahsediyoruz. Herhangi bir saygısızlık amacıyla söylemedim. Aranızda eğer böyle anlayan varsa, sayın başkan da böyle anladıysa tabii ki özür dilerim. Asla ima etmek istediğim yaralayıcı bir kelime değildi” diye konuştu.

Ozan Korkut, konuşmasının son bölümünde 1 Haziran’da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde adayının Mustafa Cengiz olduğunu açıkladı.