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Ozan Kabak'a resmi teklif: Görüşeceğiz

İtalyan devi İnter, Cimbom'un genç stoperi Ozan Kabak'a resmi teklifi iletti. Genç oyuncunun menajeri transfer haberini doğrularken 'Galatasaray'dan görüşmek için izin alacağız' dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
Ozan Kabak'a resmi teklif: Görüşeceğiz

Galatasaraylı 18 yaşındaki Ozan Kabak'a teklifler gelmeye devam ediyor. Erken yaşta sergilediği performans ile dünya devlerini peşine takan Ozan Kabak'ın sarı kırmızılı ekipten ayrılması an meselesi. Genç yıldız için Avrupa kulüpleri kesenin ağzını açtı. Galatasaray ise Ozan Kabak için ciddi bir bonservis istiyor.

İtalyan Devi İnter, Ozan Kabak için resmi teklifi yaptı. İnter, genç yıldızı kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Ozan Kabak ise İnter'e transferi için sıcak bakıyor.

"Masaya oturup görüşebiliriz"

Ozan Kabak'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Galatasaray Kulübü'nün onayı olmadan ve istekleri yerine getirilmeden bu teklife olumlu yanıt veremeyiz. Öncelikle Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan izin alacağız. Eğer onlar izin verirse sizinle masaya oturup görüşebiliriz" diyerek transfer için yeşil ışık yaktı. Galatasaray, İnter ile para konusunda anlaşması durumunuda bu transfere ona verecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:15
  1. ozan kabak
  2. Galatasaray
  3. İnter

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