Ozan Kabak'a doğum günü kutlaması
- A Milli Futbol Takımı oyuncusunun 19. yaş günü, takım kampında kutlandı25 Mart 2019 Pazartesi 16:19
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı.
Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti.
Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.
YORUM YAZ