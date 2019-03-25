Ozan Kabak'a doğum günü kutlaması - A Milli Futbol Takımı oyuncusunun 19. yaş günü, takım kampında kutlandı



İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Ozan Kabak'ın 19. yaş günü, millilerin kampında kutlandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Eskişehir'de bu akşam 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte, Ozan'ın doğum günü, kamp yapılan otelde düzenlenen organizasyonla kutlandı. Ozan, doğum günü için hazırlanan pastayı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'le beraber kesti. Milli futbolcu daha sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul etti.

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