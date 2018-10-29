Ozan Kabak tepkisi! '18 yaşında babası para yollamasa..'
Demirkol, Galatasaray formasıyla bu sezon 3. kez penaltı yaptıran Ozan Kabak'a sahip çıktı.29 Ekim 2018 Pazartesi 14:21
Spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS HABER'de Galatasaray'ı değerlendirirken, Ozan Kabak hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Malatyaspor maçında bir penaltı yaptıran Ozan Kabak'a yapılan eleştirilere tepki gösteren Mehmet Demirkol ilginç bir örnek verdi.
Ozan Kabak'a destek olan Demirkol konuyla ilgili ''18 yaşında babası para yollamasa yaşayamayacak adam, çıkmış babasının aldığı telefonla 'Ozan çok penaltı' yaptırıyor diye yazı yazıyor. Ya 3 tane eliyle vursa tamam anlarım, eleştir. Bu pozisyonlar öyle değil ki...'' ifadelerini kullandı.
Ozan Kabak, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 3 penaltıya neden olmuştu.
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