Ozan Kabak Bundesliga'da "Ayın çaylağı" oldu



ANKARA (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, ligde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi. Bundesliga'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ozan, Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde, "Ayın çaylağı" oldu. 19 yaşındaki Ozan, ligde Stuttgart formasını giydiği 4 maçta 2 gol atmasının yanı sıra, yüzde 78 pas isabetiyle oynadı ve girdiği ikili mücadelelerin yüzde 60,7'sini kazandı. Stuttgart, Ozan'ı ara transfer döneminde 11 milyon avro karşılığında Galatasaray'dan transfer etmişti.



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