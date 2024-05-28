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Medya Özal'ı "Mollalar" mı öldürdü? "Yok artık" diyeceksiniz
Medya

Özal'ı "Mollalar" mı öldürdü? "Yok artık" diyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-05-28 14:10:00 -
Özal'ı "Mollalar" mı öldürdü? "Yok artık" diyeceksiniz

İran'da yaşanan helikopter kazası, Turgut Özal'ın ölümüyle paralellikler kurulmasına sebep oldu. Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının ölümünün arkasında başka nedenler olabileceğini öne sürmeye devam ederken, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Ahmet Bey'in neredeyse 20 yıldır tek gündemi bu" ifadelerini kullandı ve "Medyanın suikasta uğradığına dair tek bir hukuki delil bile ortaya koyulamayan Özal'a ilgisinin sebebi ne?" diye sordu. İşte Melih Altınok'un dikkat çeken yazısı:

İran'da yaşanan helikopter kazası, Turgut Özal'ın ölümüyle paralellikler kurulmasına sebep oldu. Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasının ölümünün arkasında başka nedenler olabileceğini öne sürmeye devam ederken, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Ahmet Bey'in neredeyse 20 yıldır tek gündemi bu" ifadelerini kullandı ve "Medyanın suikasta uğradığına dair tek bir hukuki delil bile ortaya koyulamayan Özal'a ilgisinin sebebi ne?" diye sordu. İşte Melih Altınok'un dikkat çeken yazısı: 

"Ahmet Özal geçen gün yine televizyondaydı.

Neden mi?

İran'da helikopter düştü, Cumhurbaşkanı öldü ya. E Ahmet Beyin babası da Turgut Özal da Cumhurbaşkanıydı. Helikopteri düşmemişti ama o Ruhani gibi pekala öldürülmüş olabilirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ahmet Bey'in neredeyse 20 yıldır tek gündemi bu. Hatta her ağzını açtığında da başka bir faile işaret etmesinden ötürü hakkında capsler yapıldı.

Olabilir, adamın babası da, medyanın suikasta uğradığına dair tek bir hukuki delil bile ortaya koyulamayan Özal'a ilgisinin sebebi ne?"

 

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