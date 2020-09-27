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Ekonomi Özak markalı ilk proje Göktürk’e
Ekonomi

Özak markalı ilk proje Göktürk’e

Konut projelerinde ‘Özak’ ismiyle markalaşma kararı alan Özak GYO, yeni projesi Özak Göktürk’ü satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 09:24:00 - 2020-09-27 09:25:08
Özak markalı ilk proje Göktürk’e

Proje, 22 dönüm alanda 157 konuttan oluşuyor. İnşaat çalışmalarının kat boyutuna geldiği proje, arsa dahil toplamda 700 milyon lira değere sahip bulunuyor. Özak Göktürk, aynı zamanda şirketin ilk ‘Özak’ markalı projesi olacak.

Önceli ğimiz tüketicinin talebi

Proje ruhsatını 2019’da aldıklarını hatırlatan Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bu sürece kadar tüketicilerle anket çalışmaları, beklenti ve sorunlarına ilişkin bölgeye özel araştırmalar yaptıklarını ifade etti. Akbalık, “Pandemi nedeniyle tüketicinin ihtiyaçları değişti. Doğayla iç içe olmak, daha ferah mekanlar, eğitim, sosyal ve sağlık imkanlarına yakın olmak istiyorlar. Biz çok önceden bunları planladık” dedi. Arazide yerleşim alanlarının yüzde 25’inde bulunduğunu anlatan Akbalık, yüzde 75’lik alanın ise doğal formlarında korunduğunu, yeşil ve peyzaj alanı olarak kazandırıldığını dile getirdi. Projede 2+1’den 5.5+1’e kadar farklı tiplerde konutlar olduğunu belirten Akbalık, “Özak Göktürk’teki önceliğimiz, tüketicilerin de talepleri doğrultusunda, keyifli, güvenli, insanın ruhunu besleyen mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olacak. Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız. Bu nedenle dairelerimizin satışı konusunda da seçici davranacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yabancıya satış da yapmadık” diye konuştu.

M2 fiyatı 18 bin TL'den başlıyor

Projenin tanıtım dönemine özel en düşük metrekare fiyatı 18 bin liradan başlıyor. En düşük metrekareli 2+1 daire fiyatı ise 2 milyon 245 bin liradan satışa çıktı. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, “18 bin lira seviyesinden başlayan metrekare fiyatı, neredeyse 2 bin euro gibi bir seviyeye karşılık geliyor. İnşaat maliyetlerinin de her geçen gün yükseldiği bir ortamda, lansman dönemindeki bu cazip tablonun, önümüzdeki dönemde yerini çok daha farklı bir tabloya bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır” dedi.

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