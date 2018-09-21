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Öz Taşıma İş’ten Albayrak’a destek

ABD’nin, Türkiye’ye karşı başlattığı kur savaşına karşı, tasarruf önlemlerini uygulamaya koyan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a destek çığ gibi büyüyor.

21 Eylül 2018 Cuma 14:07
Öz Taşıma İş’ten Albayrak’a destek

 Oğuzhan Gültekin  ABD’nin, Türkiye’ye karşı başlattığı kur savaşına karşı, tasarruf önlemlerini uygulamaya koyan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a destek çığ gibi büyüyor.

ABD’nin, Türkiye’ye karşı başlattığı kur savaşına karşı, tasarruf önlemlerini uygulamaya koyan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a destek çığ gibi büyüyor.

Doların yükselmesiyle ithal ürünlerde gerçekleşen fiyat artışlarına karşı Öz Taşıma İş’ten anlamlı bir uygulama geldi. Gerekmedikçe kâğıt kullanımı yapmadıklarını ve çalışmaları elektronik ortamdan yürüttüklerini dile getiren Genel Başkan Mustafa Toruntay, “Çok önemli ve elzem olmadığı takdirde kâğıt kullanmıyor, bunun yerine elektronik ortam üzerinden gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Sendika olarak devletimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Ülkemiz üzerinde oynanmaya çalışılan oyunların farkındayız. Bizler de ekonomik anlamda zora sokulmaya çalışılan ülkemize destek olmak amacıyla çeşitli tasarruf önlemleri aldık ve uygulamaya soktuk. Sendika genel merkezinde ve il temsilciliklerinde uygulanmak üzere bir dizi tasarruf önlemi aldık. Dün, tankla, topla, tüfekle çökertemedikleri ülkemizi, bugün ekonomik saldırılarla dize getireceğini sananlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Ülkesini seven ve ülkesi için her zaman var gücüyle bir şeyler yapmaya çalışan sendikamız bugünlerde de üstüne düşeni yapmaya hazır” dedi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:07
  1. Öz Taşıma-İş Sendikası
  2. Berat Albayrak

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