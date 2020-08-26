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Aktüel Öz Ağaç-İş Sendikası Kovid-19'a karşı farkındalığı artırıcı uygulamaları hayata geçirdi
Aktüel

Öz Ağaç-İş Sendikası Kovid-19'a karşı farkındalığı artırıcı uygulamaları hayata geçirdi

Üyelerine 120 bin maske dağıtan sendika, hazırladığı kısa film ve bilgilendirme rehberiyle virüse karşı farkındalığı artırmaya çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:27:12 -
Öz Ağaç-İş Sendikası Kovid-19'a karşı farkındalığı artırıcı uygulamaları hayata geçirdi

ANKARA (AA) - Öz Ağaç-İş Sendikası, üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda farkındalığını artırmak için kısa film ve bilgilendirme rehberi hazırladı.

Genel Başkan Tuncay Dolu, yaptığı açıklamada, son günlerde Kovid-19 vaka sayısının arttığını belirterek virüsten korunmak için herkese görev ve sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Virüs tehdidini en aza indirgemek için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemine dikkati çeken Dolu, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin sağlığını korumak için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Bu kapsamda işçilerimize 120 bin adet maske dağıttık ve maske dağıtımını her ay devam ettireceğiz. İş yerlerinde bilgilendirici afişleri astık. İş yeri temsilcilerimiz sürekli fabrikada çalışanların kurallara uyup uymadıklarını kontrol ediyor, üretimi sosyal mesafe ve maske kullanılarak devam etmesini sağlıyor. Tüm üyelerimize sektörümüze özel hazırladığımız Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi'ni dağıttık ve yine virüse karşı iş yerinde alınması gereken önlemleri anlatan bir kısa film hazırladık."

Salgın sürecinde hiçbir işçinin mağdur olmaması için gayret gösterdiklerini belirten Dolu, üyelerini yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirdiklerini vurguladı.

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