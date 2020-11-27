Oyuncu Engin Akyürek'in yabancı hayranları, Türkçe öğrenmeye başladı

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE), ünlü oyuncu Engin Akyürek'in yabancı hayranlarına, ücretsiz çevrim içi Türkçe kursu veriyor.

"Yabancı Damat", "Karayılan", "Kara Para Aşk" ve "Sefirin Kızı" gibi dizilerde oynayan Akyürek'in farklı ülkelerdeki hayranları tarafından organize edilen "Haydi Gel Sen de Bize Katıl" hareketi, UNICEF Türkiye'ye bağış kampanyası düzenleyerek sanatçıya doğum gününde hediye etti.



Türkiye'ye bağış yapan hayran grubuna teşekkür etmek amacıyla Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin ödüllü araştırma projesi "Bir Şey Daha" kapsamında YEE tarafından dil kursu düzenlendi.



Dil kursuna, Akyürek'in 5 kıta ve 27 ülkeden hayranları katılıyor.

Bu kapsamda, Guam Adası'ndan, Latin Amerika'ya, Avrupa ve Afrika'dan Endonezya'ya kadar farklı coğrafyalardan 131 kişi, çevrim içi derslere katılarak Türkçe öğrenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bir Şey Daha Proje Koordinatörü Zafer Yılmaz, çalışmanın önemine işaret ederek, "Araştırmamız boyunca dünyanın her köşesine ulaşan Türk dizilerinin ve oyuncularımıza gösterilen hayranlığın, ülkemizin kültürel diplomasisine yönelik çok önemli bir potansiyel taşıdığını gördük. Dünyanın 5 kıtasında yürüttüğümüz araştırmada, sadece anketler yapıp bırakmadık. Türk dizisi hayranlarıyla yakın dostluklar kurduk. Büyük şairimiz Yunus Emre'nin 'Hepisinden eyice bir gönüle girmektir' dizesinden ilham alarak, gönüllerine girmeye çaba gösterdik. 'Gönül' zaten kültürümüzün temeli. Rol yapmadık ve samimiyetimize inandılar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Akyürek hayranlarının bağış kampanyasının bir gönül hareketi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bize ilettikleri en büyük talepleri Türkçe öğrenmekti. Bu talebi ülkemizin kültürel diplomasi kurumu YEE'ye bildirdiğimizde ise büyük destek gördük. 27 ülkeden, Akyürek hayranlarından birkaç gün içerisinde Türkçe kurslarına kayıt için gerekli bilgileri topladık ve enstitüye ilettik. Bizleri dinleyen, önerilerimize inanan ve güvenen, her aşamada desteklerini esirgemeyen YEE'ye şükran borçluyuz. Bu süreçte, ülkemize ve milletimize faydalı olabilecek projelerin, aracıya veya başka şeylere gerek olmadan, devletimizin en yetkili kademelerinden karşılık bulabildiği bir Türkiye'de yaşadığımıza tanık olduk. Bir öğrenci projesi olarak, ülkemizin kültürel diplomasi vizyonunda yeni bir kulvar açılmasına vesile olmaktan son derece mutluyuz."

YEE'nin çevrim içi Türkçe kursları, "Yedi İklim Türkçe" setlerinin videoları, "Türkçe Öğretim Portalı" ve uluslararası Türkçe konuşma kulüpleri aracılığıyla dünya genelinde yüz binlerce kişiye ulaşıyor.

Örgün eğitim programına da devam eden enstitü, çok yönlü çalışmalarla kursa gitme imkanı bulamayan kişilerin yanı sıra Türkçe kursu açılmayan ülkelerde de binlerce kişiye ulaşıyor. Her yaştan katılımcının olduğu Türkçe kursları, yeni dostluklara zemin hazırlarken, ülkeler arası dostluk bağlarının da güçlenmesine vesile oluyor.