Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Ayasofya Camii'si hakkındaki sahnesine yoğun ilgi
TRT 1 ekranlarında seyredilen Payitaht Abdülhamid dizisindeki oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’nun, dizideki bir sahnede Ayasofya Kebir Cami hakkında söyledikleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
TRT 1 ekranlarında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, dizideki bir sahnede Ayasofya Kebir Cami hakkında söyledikleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Yabancı bir tüccarın İstanbul karşısındaki sözlerine karşılık veren Tahsin Paşa taktir topladı.
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