Oyuncu Aslan'dan deprem fırsatçılarına büyük tepki! Açık açık söyledi...

Kanal D'nin dizisi Yargı'da Eren Komiser karakterine hayat veren oyuncu Uğur Aslan, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler sonrasında memleketi Hatay'da birçok yakınının göçük altında kaldığını ve kendilerine ulaşamadığını söylemişti.

Son dönemde yapılan yardımların sosyal medya hesaplarında reklam malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasına bir tepki de acılı oyuncudan geldi.

Uğur Aslan, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Oyuncu, tweetlerinin ekran görüntüsünü aldığı paylaşımda, depremzedelere yapılan yardımın kullanılmasına isyan etti.

Başarılı oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce... Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık."