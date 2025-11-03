  • İSTANBUL
Yaşam Oyuncak silah şovu pahalıya patladı: Siz siz olun böyle saçmalıklar yapmayın
Yaşam

Oyuncak silah şovu pahalıya patladı: Siz siz olun böyle saçmalıklar yapmayın

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yozgat’ta iki genç, motosiklet üzerinde silah şovu yaparak sosyal medyada paylaşım yaptı. Polis ekipleri, videoyu inceleyerek kısa sürede şahısları yakaladı. Görüntülerdeki silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı ve iki kişiye idari işlem uygulandığı belirtildi.

Yozgat’ta sosyal medyada paylaşılan bir video, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz verdiği görüldü. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi görürken, bazı vatandaşlarda endişe ve korkuya neden oldu.

İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren ve toplumda endişeye neden olan bir videoya ilişkin inceleme başlattı. Videoda, motosiklet üzerinde ilerleyen iki kişinin uzun namlulu silah benzeri bir cisimle poz vererek paylaşım yaptığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen şahıslar Y.B. ve A.B., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, görüntülerdeki silahın gerçek olmadığı, oyuncak bir tüfek olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Y.B. ve A.B. hakkında ilgili mevzuatlar çerçevesinde idari işlem uygulandı.

