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Oyuncak alırken...

Oyuncak alırken dikkat etmeniz gerekenleri derledik...

12 Ekim 2018 Cuma 16:33
Oyuncak alırken...

● Oyuncakların üstünde çıkıntı veya keskin kenarlar olmamasına dikkat etmelisiniz.

● Yumuşak oyuncaklar tehlikesiz gibi görünebilir ancak oyuncağın gözleri ya da burnu sabitlenmemişse bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

● Yuvarlak kenarlı, el büyüklüğünde veya daha büyük oyuncaklar, bebeğinizin ağzına yabancı cisimleri sokmaması gerektiğini öğrenene kadar verilebilir.

● Alacağınız parçalı oyuncakların parçalarının yutulamayacak kadar büyük olması gerekir.

● Küçük parçalı oyuncak kutularının üstündeki yaş grubu uyarısına dikkat edin.

● Metal veya eğilmez plastikten yapılmış oyuncaklar almayın..

● Koku çıkaran oyuncakları da almamalısınız. Çünkü çıkan kokular bir müddet sonra alışkanlık veya uyuşukluk yapabilir.

● Motorları açıkta olan oyuncaklar zararlıdır. Güvenlik tedbirleri almadan çocuklara elektrikli tren gibi oyuncaklar verilmemeli.

● Isı yapan ve ısı gerektiren oyuncaklar da zararlıdır.

● Beş yaşından ufak çocuklar için boyanmış, spreylenmiş ve cilalanmış olan bütün oyuncaklarda kullanılan boyaların içerisindeki kurşun oranının %1'i geçmediğine ya da zehirli olmadıklarına dair uyarı bulunmalıdır. Çok özen gösterin.

● Yumuşak oyuncakların üstündeki kurdeleler çıkarılmalıdır. Meraklı bebeğiniz için tehlikeli olabilir.

● Beşik oyuncaklarını çok kısa bir iple asın ve çocuk ayaklanınca ortadan kaldırın. Çocuk ayağa kalkmak için buna asılabilir.

● Bebeğinizin tüylü oyuncakları ağzına almasına izin vermeyin. Bir yaşın altındaki çocuklarda, bu tüylerin yutulması büyük tehlikedir.

● Oyuncakları sıkça kontrol edin ve kırılmış olanları atın.

● Pilli oyuncakların bütün pillerini zamanında değiştirin. Çünkü kuvvetli piller oyuncağın çalışmasını sağlarken zayıf piller çok ısınarak ya da akarak tehlikeli olacaktır.

● Oyuncaklar ne kadar güvenli olursa olsunlar, siz, yine de bebeğiniz oyuncaklarıyla oynarken gözünüz üstünde olsun.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:33
  1. oyuncak seçimi

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