  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in İBB’sinin borcu 150 milyar

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Partili vekil öyle bir paylaşım yaptı ki, apar topar silmek zorunda kaldı

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Türkiye'ye tarihi bir müjde daha verildi

Bakan Yerlikaya az önce tüm Türkiye’ye duyurdu! O alçaklar kıskıvrak yakalandı

Sahte altın korkusu: Kuyumculardan 81 il için yeni karar!

Merkez Bankası açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

Sadece 1 haftaya özel! Tarım Kredi’de yeni indirim başladı

İran ve İsrail gerçekten savaşırsa ne olur? İşte Tahran'ın en büyük dezavantajı

Sahalarda ender görülen olay! 2 sarı karta rağmen atılmadı! İşte nedeni

Gözler o ziyarete çevrildi! 78 ülke nefesini tuttu, Erdoğan’dan haber bekliyor
Gündem Oyuna gelmeyelim! Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!
Gündem

Oyuna gelmeyelim! Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 14:28:00 -
Oyuna gelmeyelim! Sizden alacağımız bir "ahlak dersi" yok!

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın, "Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın bugünkü yazısı...

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir zafer kazanamadı.

Hedef neydi?!

İstanbul, Ankara, Eskişehir ve hatta İzmir’i almak..

Ankara’da, “Ne verecen abi bize” diyen..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’da para kuleleri diken..

Henüz düzenlenmemiş ihaleleri kimin kazanacağını önceden bilip (nasıl bir falcılıksa artık) ilgili işadamlarından valizle para alanların büyük bir hezimet yaşayacağı düşünülüyordu.

Böyle olmadı..

Yanlış anlaşılmasın!

Para kulelerinin sahipleri büyük bir performans göstermedi..

Onlar açısından müthiş bir başarı yok ortada..

Seçmenin sadece yüzde 71,68’i sandığa gitti.

13 milyon 174 bin 393 seçmen oy kullanmadı..

1977 yerel seçimlerden bu yana en düşük katılımlı yerel seçim oldu.

Ve veriler gösteriyor ki, sandığa gitmeyenlerin önemli bölümü AK Partili!

Seçmen niye gitmedi sandığa?

Kimi “Gazze’ye yeteri kadar destek vermediniz” diyor..

Bazısı “emekli maaşlarında artış olmadı” şeklinde konuşuyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

"Tahsin Paşa" rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Partili vekil öyle bir paylaşım yaptı ki, apar topar silmek zorunda kaldı
“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Partili vekil öyle bir paylaşım yaptı ki, apar topar silmek zorunda kaldı

Gündem

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Partili vekil öyle bir paylaşım yaptı ki, apar topar silmek zorunda kaldı

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf
Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

Gündem

Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda söz alan AK Partili isimler bunu söylemiş! Şamil Tayyar isyan etti: El insaf

MHP’nin "Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır" diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’
MHP’nin “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’

Medya

MHP’nin “Yok hükmündedir, çöptür, kılıç artığıdır” diyerek tepki gösterdiği AK Parti’ye yakın Abdulkadir Selvi’den AK Parti için flaş çağrı: ‘İhtiyaç var, yoksa…’

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşa düşmanı kesildi
Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşa düşmanı kesildi

Gündem

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşa düşmanı kesildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23