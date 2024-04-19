Oyuna gelmeyelim! Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın, "Sizden alacağımız bir “ahlak dersi” yok!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi ve yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan'ın bugünkü yazısı...
AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir zafer kazanamadı.
Hedef neydi?!
İstanbul, Ankara, Eskişehir ve hatta İzmir’i almak..
Ankara’da, “Ne verecen abi bize” diyen..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul’da para kuleleri diken..
Henüz düzenlenmemiş ihaleleri kimin kazanacağını önceden bilip (nasıl bir falcılıksa artık) ilgili işadamlarından valizle para alanların büyük bir hezimet yaşayacağı düşünülüyordu.
Böyle olmadı..
Yanlış anlaşılmasın!
Para kulelerinin sahipleri büyük bir performans göstermedi..
Onlar açısından müthiş bir başarı yok ortada..
Seçmenin sadece yüzde 71,68’i sandığa gitti.
13 milyon 174 bin 393 seçmen oy kullanmadı..
1977 yerel seçimlerden bu yana en düşük katılımlı yerel seçim oldu.
Ve veriler gösteriyor ki, sandığa gitmeyenlerin önemli bölümü AK Partili!
Seçmen niye gitmedi sandığa?
Kimi “Gazze’ye yeteri kadar destek vermediniz” diyor..
Bazısı “emekli maaşlarında artış olmadı” şeklinde konuşuyor..
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