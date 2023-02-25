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Aktüel Oyun seti dağıttılar! Hatay’da depremzede minikleri sevindirdiler
Aktüel

Oyun seti dağıttılar! Hatay’da depremzede minikleri sevindirdiler

Afetzedelere yönelik yurt içi ve yurt dışında başlatılan yardım seferberliğine katkı sağlamak isteyen gönüllüler, kilometrelerce uzaktan geldikleri kentte depremin çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak için gayret sarf ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:20:00 -
Oyun seti dağıttılar! Hatay’da depremzede minikleri sevindirdiler

Bursa’dan yola çıkan ve Hatay’ınmerkez Antakya ilçesinde depremzedelerin yaşadığı geçici barınma alanları içinde kurulan çadırlarda çocukları ziyaret eden hayırseverler, depremin acısını az da olsa unutturmak için oyun setleri dağıttı. İş insanı Hakan Kızık, deprem bölgesindeki çocukları bir nebze de olsa gülümsetebilmek amacıyla ahşap oyunlar getirdiklerini söyledi. Kızık, oyun dağıttıkları bölgede çocukların tepkilerinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Onları böyle görünce kendilerinin de mutluluk duyduğunu anlatan Kızık, “Gerçekten onlara dokunacak olan ürünler seçtik. O kadar sevindiler ki gülenler, oynayanlar, çığlık atanlar, müthiş bir duyguydu” diye konuştu.

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