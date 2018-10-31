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Oyun oynarken düdüklü tencereye sıkıştı!

Ağrı'da meydana gelen olayda, bir çocuk düdüklü tencere ile oyun oynayınca içinde sıkışıp kaldı. Çocuğu eve gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:53
Oyun oynarken düdüklü tencereye sıkıştı!

Ağrı’da düdüklü tencerenin içerisine girerek sıkışan çocuk, itfaiye ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu yara almadan kurtarıldı.

Çıkamadığını fark edemeyince ekiplere haber verdiler

Ağrı merkezde yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda, bir çocuk düdüklü tencere ile oyun oynayınca içinde sıkışıp kaldı. Çocuğun kendi çabası ile düdüklü tencereden çıkamadığını fark eden ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler çocukla bir süre konuşup sakinleştirdikten sonra sıkıştığı düdüklüden kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma sırasında bir süre ağlayan çocuk yara almadan düdüklü tencereden çıkarılınca büyük bir sevinç yaşadı.

Aile itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:53
  1. Ağrı
  2. düdüklü tencere
  3. itfaiye
  4. sağlık ekipleri

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